عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامية صينية: 14 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين بكين وآسيا الوسطى

فيحاء وانج
فيحاء وانج

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن العلاقات الثنائية بين الصين ودول آسيا الوسطى علاقات شاملة، تشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية وأيضا العسكرية، موضحة أن العلاقات بين الطرفين شهدت تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة.

txt

المستشار الألماني يدعو الصين لممارسة نفوذها لدى روسيا لمنع التصعيد في أوكرانيا

txt

نائب وزير الخارجية السابق: العالم العربي يمكنه الاستفادة من تجربة الصين الاقتصادية

وأضافت "وانج"، خلال لقاء عبر "سكايب" مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه في شهر يناير الماضي قال وزير التجارة الصيني في تصريحات له في أحد المنتديات إن الاستثمار المباشر للصين في دول آسيا الوسطى تجاوز 14 مليار دولار أمريكي، وهو ما يدل على حجم الاستثمار الكبير بين كلا الطرفين.

وتابعت، أن وزير التجارة أضاف في تصريحاته أن الصين ودول آسيا الوسطى واصلوا تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وحققوا نتائج قوية ومثمرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، كما أنه أشار إلى أن وزارة التجارة الصينية ترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لمستويات جديدة مع دول شرق آسيا.

وأشارت إلى أن الصين ترغب في رفع جودة التعاون مع منطقة آسيا الوسطى على اعتبارها نقطة مهمة في مشروع البنية التحتية العالمية، حيث إن مبادرة الحزام والطريق وغيرها تبرز رغبة الصين في توسيع تعاونها مع دول آسيا الوسطى في الوقت الراهن والذي يصاحبه زيادة التوتر في العلاقات الدولية فضلا عن أزمة تايوان والحرب الروسية الأوكرانية. 

إعلامية صينية الصين دول آسيا الوسطى آسيا الوسطى التبادل التجاري الصين ودول آسيا الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

ترشيحاتنا

بعد انضمامه للمنتخب.. ماذا قدم باهر المحمدي تحت أنظار مدرب الفراعنة| تفاصيل

مصطفى بكري: الإخوان الإرهابية استعانت بالخارج لهدم الدولة المصرية

13 معلومة ترصد كل ما تريد معرفته عن محطة قطارات بشتيل.. صور وفيديو

ابنة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بظهور نادر مع والدها.. شاهد

محمد صلاح أفضل لاعب في 2022.. ما هي جائرة جلوب سوكر؟

أشادوا بمحطة مصر.. متحف السكة الحديد يستقبل زوجات السفراء العرب والأجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شايلين أرواحكم في اللوكيشن.. جمال شعبان يهاجم أحمد زاهر بعد منشور للفنان

طريقة عمل الباربكيو صوص في البيت.. أحلى من الجاهز

بدون ماكياج .. المطربة بوسي تفاجئ متابعيها بظهور جديد

بفيديو جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

فيديو

مافيش زيادة في الكهرباء والبنزين.. بشرى من الحكومة للمواطنين| فيديو

انفصال بنتها عن الشرنوبي .. أمل رزق تكشف سر لماذا اخفت زواجها الثاني

مصر في أمان .. سقوط الصاروخ الصيني بدون إصابات | فيديو

إسكندرية هتغرق .. توقعات باختفاء ثلث المدينة تحت الماء في هذا الموعد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ