إخطار رسمي من رابطة الأندية لـ 4 فرق بموعد قرعة بطولة الكأس

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطابا رسميا إلي 4 فرق المشاركة في الدور التمهيدي لإخطارهم بموعد إجراء بطولة كأس الرابطة والمقرر لها 9 من الشهر الجاري.

وتأتي بداية مباريات بطولة كأس رابطة الأندية من يوم 19 شهر نوفمبر الجاري أيضا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد كأس الرابطة المقرر إقامتها في النسخة الثانية من تاريخ البطولة

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحددت رابطة الأندية يوم 19 نوفمبر الجاري موعدا لإقامة الدور التمهيدي للبطولة على أن يقام دور الـ 16 خلال أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.

ويقام دور الثمانية خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس العام المقبل .