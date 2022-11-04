المصرية للتعدين : إنشاء مصانع رخام وجرانيت لتوفير فرص عمل وتصدير المنتجات

أكد اللواء أركان حرب، عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة إستغلال المحاجر والملاحات، أن الشركة تقوم بالعديد من الأنشطة سواء في مجال التعدين، من خلال إستخراج المواد التعدينية وتعظيم القيمة المضافة لها من خلال الصناعات.

وقال عبد السلام أحمد شفيق، خلال لقاء له لبرنامج “مصر تستطيع”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك أيضًا إدارة استغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن الشركة نفذت العديد من مصانع الرخام والجرانيت، من أجل التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل والتنافس في السوق المحلي والتصدير للخارج.

إدارة المشروعات.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة استغلال المحاجر والملاحات، أن هناك حوالي 4 ألاف محجر، الشركة تنظم العمل، وحق استغلال المحاجر والملاحات، وإعطاء فرصة للمستثمرين، في إدارة المشروعات.