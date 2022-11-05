يواصل الصعود ..أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 5-11-2022

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

واصلت أسعار الذهب محليا ارتفاعها خلال مستهل تعاملات اليوم السبت بقيمة تتراوح ما بين 7 الى 3 جنيهات فى الجرام الواحد.

وينشر موقع "صدى البلد "أسعار الذهب محليا خلال ختام مستهل اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب فى مصر

الذهب عيار 24 الاغلى سعرا

ووصل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1397جنيها مقارنة 1390 جنيها خلال تعاملات امس الجمعة .

مشغولات ذهبية

جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت نحو 1280 جنيها مقارنة بـ 1274جنيها مساء أمس الجمعة .

عيار 21 الاوسع انتشارا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو1222 جنيه مقارنة 1216جنيها أمس الجمعة .

جرام الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو1047 جنيها مقابل 1042جنيها مساء أمس .

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 815جنيها

عيار 12 الاقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 698 جنيها .

48 ارتفاعا فى سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 9776 مقابل 9728جنيها ختام أمس .

سعر كيلو الذهب اليوم

وصل سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 1.3 مليون جنيه

سعر الأوقية

فيما ارتفعت أسعارآوقية الذهب فى البورصة العالمية عند 1682دولار.

سعر الذهب عالميا

مشتريات المصريين من الذهب

وبلغت مشتريات المصريين من الذهب بلغت نحو 27.8 طن خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث بلغت مشترياتهم من المشغولات الذهبية نحو 24.7 طن من المشغولات الذهبية، وبلغت مشترياتهم من السبائك والجنيهات نحو 3.1 طن وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي .

وبلغت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري " من يوليو حتى سبتمبر" نحو 10.5 طن، تشمل 9 أطنان من المشغولات و1.5 طن من السبائك والجنيهات.

وأوضح التقرير أن متوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث سجل 1729 دولارًا، وفي الربع الثاني سجل 1870 دولارًا، وفي الربع الأول سجل 1877 دولارًا.

مشتريات المصريين من الذهب

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.