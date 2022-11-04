منتخب مصر لكمال الأجسام يواصل تألقه ببطولة العالم ٢٠٢٢.. تفاصيل

وصل رصيده ل ٧ ميداليات

يواصل المنتخب المصري لكمال الأجسام حصد الميداليات في المنافسات التي يشارك فيها حاليا ببطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حاليا في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية خلال الفترة من ٢ حتى ٨ نوفمبر حيث نجح "الفراعنة" في حصد ف٣ ميداليات برونزية جديدة اليوم الجمعه حصل عليها بطل العالم احمد ابو جنه وزن تحت ٧٠ كيلوجرام ، وأمين الشرطة محمد نوفل وزن تحت ٨٠ كيلو ، وفي وزن الثقيل البطل احمد طه . ليبلغ إجمالي الميداليات لمنتخب مصر لكمال الاجسام ٧ ميداليات ملونة، ٣ ذهبية و٣ برونز وواحدة فضية. ومركزين الرابع والخامس.

وأعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربي والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عن سعادته البالغة بالنتائج المتميزة لأبطال المنتخب المصري لكمال الأجسام و ظهورهم بمظهر مشرف أمام العالم واتمنى ان تستمر النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة من عمر البطولة العالمية.

الجدير بالذكر ان منتخب مصر لكمال الاجسام قد حصل امس الخميس على ٣ ميداليات ذهبية احرزها العميد أحمد سامي بطل العالم في فئة ماستر كلاسيك بدي بيلدنج وحصل على الترتيب الأول وبطل أبطال هذه الفئه، كما حقق الميدالية الذهبية في فئة الكلاسيك بودي بلدنج للرجال، كما حقق البطل المصري سيد النسر الترتيب التاني وفضية الكلاسيك بدي بيلدنج فوق الطول، ومحمد ابو العز على المركز الخامس فوق ٥٠ سنه فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح .

ومن جانبه أعرب بطل العالم أحمد أبو جنة عن سعادته بالميدالية البرونزية في أكبر حدث عالمي لكمال الأجسام واتوجه بالشكر على الدعم اللامحدود لراعي لعبة كمال الأجسام الدكتور عادل فهيم ونعاهده على مواصلة النتائج المميزة خلال الأيام القادمة من عمر البطولة العالمية.

وكان قد غادرت الأربعاء الماضي بعثة المنتخب المصري لكمال الأجسام من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى سانتا سوزانا اسبانيا للمشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك، المقرر اقامتها في الفترة من ٢ الي ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بأسبانيا وذالك ببعثة تضم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم رئيسا للبعثه ومحمد محسن المدرب والحكم الدولي مشرف عام البعثه وأمير معبد مدير فني واسامه مدبولي مدرب و٢٠ لاعب وهم :

سيد النسر و عادل بسيوني و احمد ابوجنه وياسر عتبه و محمد ابو العز و هانى معتمد وعمرو الحديد وأحمد سامي ومحمد نوفل وحمدي نوفل و وائل يوسف و سعيد بحريه و احمد طه و حمدي غانم ومحمد حكم وهيثم هاشم و عماد واحمد الهيتي و احمد عبد النبي وأحمد سليم .