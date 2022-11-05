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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022: استفد من وقتك

صدى البلد

تشير توقعات برج الثور اليوم،  إنه يوم مناسب للقاء العملاء المحتملين والترويج لمنتجاتك أو خدماتك الجديدة، قد تسير الأمور حسب توقعاتك على جبهة الحب.

وإليك توقعات برج الثور اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

سيكون هذا يومًا ميمونًا إلى حد ما بالنسبة لسكان برج الثور، يجب أن تكون حذرا إذا كنت مسافرا اليوم، يقول التنبؤ الفلكي اليومي، تتم الإشارة إلى الهالة الاحتفالية في المنزل، قد تحصل على فرصة لحضور حدث عائلي اليوم، قد تسير الأمور حسب توقعاتك على جبهة الحب، قد يستحم شريكك بحبك ويجعلك تشعر بالخصوصية من خلال القيام بشيء رائع من أجلك.

توقعات برج الثور مهنيا

هذا يوم ميمون وقد تحصل على العديد من الفرص لزيادة دخلك ، لذا استفد من هذا الوقت المثمر والمناسب، أولئك الذين هم في أعمال الشراكة قد يحققون أرباحًا ضخمة.

توقعات برج الثور صحيا

تشير إلى يوم معتدل من حيث الصحة، أولئك الذين يعانون من حساسية الجلد أو أي مشاكل صحية أخرى قد يتعافون قريبًا، قد يبدأ البعض في الاهتمام بالأنشطة الروحية.

توقعات برج الثور عاطفيا

هذا يوم جيد على جبهة الحب، ستستمتع بمرحلة رائعة من حياتك مع الحبيب وتعطي الأولوية للوئام، قد يستمتع الأزواج المتزوجون بفيلم رومانسي.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

هذا يوم ممتاز على صعيد الأسرة وستحصل على نتائج إيجابية، هناك فرص لشراء عقار ومناقشة صفقة عقارية مع أفراد عائلتك.

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