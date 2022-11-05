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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أم مصرية تبكي القلوب بدعوات لابنها أمام الكعبة.. شاهد رد فعله

أم مصرية تدعو لابنها
أم مصرية تدعو لابنها أمام الكعبة

رضا الوالدين غاية نسعى جميعًا لندركها، وبرهما كنز ثمين في ميزان دنيانا وآخرتنا، ومن لم يتمتع برضا والديه وخاصة أمه فاته الكثير من الخير وخسر الدنيا والآخرة.

انتشر مقطع فيديو مؤثر لسيدة مصرية تدعو لابنها من أعماق قلبها في الحرم المكي، وسط مئات الآلاف من الطائفين حول الكعبة المشرفة.

كانت السيدة المصرية تحتضن ابنها «عبدالله» وتنادي بعلو صوتها أمام الكعبة: "يارب انا راضية عن ابني.. يارب اجبر خاطره"، مشيرة إلى أن ابنها حقق حلمها بزيارة بيت الله.

الشاب يقبل قدمي والدته 

انتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا تعاطف المستخدمين الذي أشادوا بما فعله عبدالله لأمه حتى تدعو له بهذا الكم من الحب.

والأكثر تأثيرًا وفخرًا بهذا الشاب المصري الأصيل، كان مشهد نزوله على قدمي والدته وتقبيلهما وسط جموع الطائفين حول الكعبة الشريفة.

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