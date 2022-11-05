القبض على مدير مخزن أخفى 150 ألف بيضة لبيعها بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن شركة للتجارة والتوريدات "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته كمية قدرها (150000 قطعة بيضة مائدة) بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

