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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم السبت على جميع الأعيرة| فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

عرضت الإعلامية نهاد سمير ، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم السبت  5-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.

أسعار الذهب اليوم 
 

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

 

الذهب 

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1390 جنيها للجرام.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1216 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1042 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 9728 جنيها.

 

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