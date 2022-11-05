الكشف عن موعد ومكان عرض أوبرا توت عنخ آمون

كشف عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" عن موعد أوبرا توت عنخ آمون، مشيراً إلي أن الافصاح عن الموعد سيكون أثناء المؤتمر الصحفي العالمي الذي سيقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تنتج الأوبرا شركة "Empire Risins" ومن المنتظر أن تقوم الشركة بتنفيذ هذا العرض الأول من نوعه في معبد حتشبسوت، وذلك تحت رعاية الشيخ "حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان".

يأتي هذا بمناسبة الإحتفال بمرور ٥٠ عاما علي العلاقات المصرية الإماراتية.

وسوف يتم عرض الأوبرا في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يومي ٣و٤ مارس القادم.

الجدير بالذكر ان هذه الأوبرا من تأليف عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وكاتب السيناريو بالايطالية فرانشيسكو سانتاكونو، والملحن الموسيقار الشاب لينو زمبونى.