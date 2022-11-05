مرتضى منصور يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيقدم برنامجا جديدا على القناة الرسمية للنادي، للدفاع عن حقوق القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج “زملكاوي”، المذاع عبر قناة نادي الزمالك:" سأقدم برنامجي الجديد بداية من يوم الخميس المقبل من الساعة الحادية عشر مساء على الثانية عشر، وسأجعل كل مذيع لا يقول الحقيقة يجلس في منزله".

وأوضح مرتضى منصور أن البرنامج الجديد سيكون لمدة ساعة أسبوعية، وهدفه الدفاع عن حقوق نادي الزمالك.

الزمالك يدرس خوض وديتين

في سياق آخر، يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم ٢٦ نوفمبر الجاري.

يذكر أن الزمالك خسر “مؤخرا” بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بهدفين دون رد، كما سقط فق فخ التعادل 1-1 مع إنبي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط.