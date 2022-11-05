بنك ناصر: قدمنا 23 ألف قرض من مستورة للسيدات القادرة على العمل

أعلن محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، والعضو المنتدب، أن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، يولي أهمية خاصة بدعم المرأة من خلال مبادرة مستورة، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل 23 ألف مستفيدة تقريبا بإجمالي قيمة 404 مليون جنيه .

وقال محمد عشماوي ، إن تمويل "مستورة" الذي كان يستهدف الحاصلين على معاش تكافل وكرامة ، ثم اتسعت دائرة الفئة المستهدفة ليشمل جميع فئات السيدات تحت شعار " المرأة المصرية القادرة علي العمل " وتمويل مستورة هو في الأساس مبادرة رئاسية جاءت من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر ، لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً من خلال إتاحة التمويل اللازم لإنشاء ودعم المشروعات متناهية الصغر تتنوع بين الإنتاج الحيواني والتجاري والخدمي والصناعي والمشروعات المنزلية، حيث نجح المشروع في الوصول إلى مناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل منها حلايب وشلاتين وأبو رماد والصعيد.

وأشار عشماوي، إلى أنه في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم يتم اشراك نماذج من مستفيدات " مستورة " في معارض ديارنا التي تقام علي مدار العام .

جدير بالذكر أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى خمسون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل الي 24 شهرًا كما يقوم البنك بإتاحة الخدمات غير المالية من خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني والجامعة الامريكية " jpal "بالاضافة الي مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري وإتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة.