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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار جمهوري بتعيين الدكتور شريف خاطر عميد حقوق السابق رئيسًا لجامعة المنصورة

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر والدكتور محمود المليجى

أعلنت جامعة المنصورة، منذ قليل، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور شريف خاطر، رئيسًا لجامعة المنصورة خلفًا للدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وقدم الدكتور محمود محمد المليجي، التهنئة الدكتور شريف خاطر، داعيًا أن يوفقه المولى عز وجل إلى ما فيه خير للجامعة وأن يعينه على المسئولية لتستمر جامعة المنصورة في مسيرة الإنجازات والتقدم.

كما قدم المليجي في بيان صادر عبر صفحة جامعة المنصورة الرسمية، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي السابق ووزير الصحة الحالي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم الحالي، على ثقتهم ودعمهم الدائم، وإلى نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة، والطلاب، ومختلف الأطراف المجتمعية، على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة.

كما تمنى المليجي دوام التوفيق والنجاح لوطننا العظيم مصر ولجامعة المنصورة الحبيبة، قائلا: “سوف نظل جميعًا جنودًا في خير الوطن والجامعة”.

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