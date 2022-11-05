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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير 100 ألف طن أسمنت معبأ و خام الكلنكر إلى غانا و 7200 طن ملح إلى رومانيا من شرق بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد ميناء شرق بورسعيد اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السفن  وحركة تصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية وخاصة أوربا وأفريقيا  فقد استقبلت السفينة العملاقة  BALTIC SCORPION التى ترفع علم جزر مارشال حيث  يبلغ طولها 200 متر وغاطس 11 متر  والحمولة الكلية 36353 طن وذلك لشحن 50 ألف طن أسمنت معبأ إلى غانا .

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة STAR ZETA القادمة من ميناء تركيا  والتى ترفع علم جزر مارشال حيث يبلغ طولها 188متر والغاطس 11.5 متر والحمولة الكلية 29357 طن وذلك لشحن  50 ألف طن من خام الكلنكر إلى غانا  .

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وانتهى ميناء شرق بورسعيد من شحن السفينة ASMAR القادمة من ميناء دمياط والتى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 7.2متر وذلك لشحن 7200 طن ملح إلى رومانيا.

وقد اتخذت إدارة ميناء شرق بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن  تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد  مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة  والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع،  وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة .

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