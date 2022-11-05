المصري تحت 9 أعوام يفوز على الشبان المسلمين بهدفين نظيفين

فاز فريق المصري تحت 9 أعوام ” الفئة العمرية، تحت قيادة مدربه الكابتن مهاب السقا، على فريق الشبان المسلمين، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم السبت بملعب الهدف ببورسعيد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة منطقة بورسعيد للفئة العمرية ذاتها.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق المصري بهدف للاشئ سجله محمد النحاس في الدقيقة الثامنة ، فيما أضاف أحمد فرج الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين للاشئ.



مثل المصري في المباراة : محمد رضا لحراسة المرمى ، محمود هاني ، أحمد فرج ، مالك محمد حسن ، محمد النحاس ، مصطفى الحصري ، أحمد رمضان ، محمود عباس.

فيما ضمت القائمة كذلك : يوسف زكريا ، أنس محمد ، محمود الديب ، ياسين أحمد ، أحمد شهيب ، يوسف الديب ، أدهم العتر ، عُدي التابعي ، أحمد الحلوجي ، آدم محمد ، آدم الشرقاوي ، مصطفى فتحي ، ريان فرحات ، يوسف سامر.

