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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تايكوندو المصري يشارك في سلسلة اللقاءات الودية بين أندية بورسعيد والمحلة

صدى البلد

شارك فريق التايكوندو بالنادي المصري، تحت قيادة المدير الفني للعبة، الكابتن أحمد متولي في سلسلة اللقاءات الودية المجمعة التي أقيمت بصالة مركز شباب السلام ببورسعيد استعدادا لبطولة الجمهورية . 

 وجمعت  اللقاءات بين أندية بورسعيد ممثلة في النادي المصري ونادي العمال ومركز شباب السلام والمشروع القومي التابع لوزارة الشباب والرياضة وأندية مدينة المحلة الكبرى ممثلة في نادي غزل المحلة و 23 يوليو والمشروع القومي أيضًا.

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شارك النادي المصري في سلسلة اللقاءات بعدد كبير من لاعبيه في كافة الأوزان، ونجح لاعبوه في تحقيق الفوز بعدد كبير من المباريات التي تُمثل اعدادا قويا لفرق التايكوندو بالنادي المصري.

 وتحظى فرق التايكوندو بمتابعة مستمرة من اللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي وإدارة النشاط الرياضي التي تضم الكابتن محمد الشناوي والكابتن عادل المحروقي والكابتن على ادريس.

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