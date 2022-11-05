أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال رصف طريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد، بطول ٣ كيلومتر، بداية من ٱخر كوبري منطقة الحرفين ومرورا بمنطقة الإسكان الإجتماعي (الفيروز) وحتى المدخل الرئيسي لمعدية شرق بورسعيد، تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد " .

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف طريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد

وأشار محافظ بورسعيد أن طريق اللواء أحمد عبد الله يعد الطريق الرئيسي المؤدى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، ويجرى تطويره لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمواطنين المنتفعين بوحدات المرحلة الثالثة ومشروع الكراسة الزرقاء (9000)، وباعتباره الطريق الرئيسي المؤدي لمشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد.

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف طريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير شملت أعمال رصف الشارع و إنارته بالكامل من كوبري الحرفيين حتي معدية التفريعة بطول 3 كم، ليصبح بعرض 25 م بما يحقق حركة مرور ثلاث حارات في كل اتجاه وربطه تخطيطيا بمشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية.

محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف طريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد

وأكد أنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرا لأهمية الطريق والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد، مشيرا إلى تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.