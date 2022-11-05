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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ .. صور

صدى البلد

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الإستعدادات الأمنية التى إتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات "مؤتمر المناخ" ، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

إطلع وزير الداخلية على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى إستعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والإرتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة .
   
ووجه الوزير بضرورة التواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية ، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان .
   
وشدد وزير الداخلية على إنضباط الخدمات ويقظتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الأمنية .

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