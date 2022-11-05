خليط البصل والليمون على الريق يحيمك من أمراض خطيرة

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد خلط الليمون مع البصل وتناوله على الريق .

من فوائد البصل والليمون ما يلي:-

·يعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ج ومضادات الأكسدة.

· ينظّم نسبة السكر في الدم لاحتوائه على الكروم والكبريت المسؤولين عن خفض نسبة السكر في الجسم؛ وذلك لقدرتهما على دفع الجسم لإنتاج الإنسولين.

· يقي من الإصابة بمرض السرطان؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة المسؤولة عن حماية الجسم من الجذور الحرة. يخفف الحساسية لقدرته على منع الجسم من إنتاج الهيستامين، كما يساعد على علاجها.

. يعزز عملية الهضم، مما يحمي من الإصابة بالإمساك والإسهال؛ بسبب احتوائه على نوع من الألياف القابلة للذوبان، إضافةً إلى قدرته على تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

· يخفف الالتهابات ويعالجها؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

· يعالج تساقط الشعر، ويقضي على مشاكل فروة الرأس كالقشرة، والالتهابات الفطرية، إضافةً إلى أنّه يؤخر ظهور الشيب.

· يقوي القدرة الجنسية عند كلا الجنسين، كما يقوي الأعضاء الجنسية للذكور كونه يزيد مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم.

. يزيد حرق السعرات الحرارية، واستهلاك الطاقة في الجسم.

· يخفف أعراض الإنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.

·يخفف الزكام، ويعالج الرشح، ويقضي على البكتيريا؛ لاحتوائه على الفيتامينات المهمة اللازمة لزيادة مناعة الجسم.

·يزيد مناعة الجسم، ويحمي من الجراثيم لقدرته على زيادة خلايا الدم البيضاء في الدم.

· يحافظ على سلامة القلب، وينظم ضرباته، ويخفف الضغط الشرياني، كما ينشط الدورة الدموية في الجسم؛ لاحتوائه على نسب عالية من فيتامين ج.

·ينقي الجسم من السموم؛ كونه يعتبر مضاداً للميكروبات والبكتيريا.

· يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضاداً للجراثيم.

· يذيب الحصى ويزيد كفاءة الكلى للقيام بعملها على أكمل وجه.

· يعالج صعوبة التنفس لقدرته على زيادة نسبة الأكسجين في الجسم.

· يعالج مشاكل اللثة والأسنان، ويخفف التهاباتها. يعالج حب الشباب، ويخفف مشاكل البشرة، ويساعد على تبييضها ويغذيها، ويزيد نضارتها ونعومتها؛ لاحتوائه على مضادات البكتيريا.

· يزيد كثافة الشعر ويخفف تساقطه، ويقوي بصيلاته، ويكافح الصلع ويزيد نعومة الشعر، ولمعانه.