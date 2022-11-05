معهد بحوث وقاية النباتات يستعرض حصاد أنشطة شهر أكتوبر 2022

جهود مستمرة تُوجت بشهادتي أيزو ؛ أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بياناً حول أنشطة المعهد و إنجازاته عن شهر أكتوبر2022 حيث صرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد بأن أنشطة المعهد اشتملت المشاركة في فاعليات الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور بالوادي الجديد حيث تم تقديم ندوات عن الآفات التي تصيب النخيل وأساليب مكافحتها وكذلك توضيح أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، و أقام المعهد ملتقي صناعة نحل العسل في مصر (الفرص و التحديات و إستراتيجية النهوض بها) لدعم صناعه نحل العسل في مصر و تذليل ما يواجه هذا القطاع من مشكلات.



وفيما يخص أنشطة المعهد الإرشادية والتدريبية، نفذ المعهد برنامج تدريبي تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لآفات فاكهه التصدير" بفرع المعهد بالزقازيق ، استهدف البرنامج رفع جودة المنتج الزراعي وفتح أسواق جديدة لدعم الاقتصاد المصرى. و مدرسة حقلية بجمعية المزينين - إدارة القرين الزراعية للتعريف بأهم عمليات الخدمة الشتوية بمزارع المانجو للحد من أخطار التقلبات الجوية خلال هذه الفترة - محافظة الشرقية. وإستكمالاً لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى لإنتاج الحرير الطبيعي ونشر الثقافة بأهمية تلك الصناعه، أقام المعهد ندوة إرشادية تحت عنوان "كيف تصبح مُربي ناجح لدودة الحرير" بفرع المعهد بالمنصور.

وفي سياق متصل استقبل المعهد وفداً من خبراء الصحة النباتية وقاية النباتات والرقابة الداخلية من المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية للمعهد، حيث أشاد الوفد بجهود المعهد في الإشراف على تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية في وحدات القضاء على الأطوار غير الكاملة لذبابة ثمار الخوخ بما يتوافق مع شروط الجانب الأردني في إستيراد الفاكهه، كما تفقد معامل و أقسام المعهد و المجموعة الحشرية و مكون إنتاج المبيدات الحيوية و مكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات الفيرمونية.



و أشار عبد المجيد لمشاركة المعهد في فعاليات المعرض الثاني لمستلزمات الزراعة العضوية برعاية جامعة هوليوبوليس بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية و ذلك لعرض مدخلات الإنتاج في مجال الزراعة الحيوية بالمعهد كما شارك في فاعليات معرض أجرى بلازا لتقنيات الزراعة الحديثة بالأسكندرية بمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال وقاية النباتات.



و أشاد الدكتور أحمد عبدالمجيد بحصول الدكتور عطوه أحمد عطوه، رئيس بحوث بالمعهد على الميدالية الفضية الأولي كباحث رئيسي عن مشروع العيادة الزراعية الذكية والذي ينفذ بشراكة بحثية بين مركز البحوث الزراعية وجامعة النيل في فعاليات المنتدى الدولي للمخترعين بروسيا IN HUB 2022"".



و تتويجا لمجهود فريق الجودة بالمعهد، حصل معهد بحوث وقاية النباتات على شهادتين أيزو ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018 وفقًا لتوصيات المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) بالإشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزيه في النظم الإدارية و مركز التدريب و الإستشارات وبإشراف الدكتورة نيفين محمد صبحى مدير إدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية.



تأتي أنشطة معهد بحوث وقاية النباتات في ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي و تكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتوظيف البحث العلمى لخدمة الإستراتيجية القومية الزراعية لخدمة المجتمع المصري وتلبية احتياجاته.