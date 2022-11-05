عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر مفاجئ بخط مياه في شارع أحمد عرابي بالمهندسين

كسر ماسورة
كسر ماسورة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٣٠٠ مم بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

غدا.. قطع مياه الشرب عن غياضة الشرقية وتوابعها في بني سويف

لمدة 5 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ في القليوبية

وأشار بدوي، إلي أنه جاري حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحاً أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع أحمد عرابي ومتفرعاته.


وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى إصلاح ومعدات وشفاطات مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

موضوعات متعلقة

اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب تتابع الموقف التنفيذي لحزم مشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

مباراة الاعتزال .. بيكيه يقود برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

مسيرة سلمية للعدالة المناخية.. أحمد موسى: مصر لم تمنع التظاهرات خلال قمة المناخ

استشاري بالأمم المتحدة: مصر تقود العالم لمناقشة قضية المناخ فى أكبر تجمع دولي

منح المستأجر 60% من قيمة الشقة .. مشروع قانون لـ الإيجار القديم

بورصة السيارات.. زيادة تصل لـ 135 ألف جنيه لأسعار رينو كادجار |تفاصيل

عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ: وصول 16 ألف مشارك.. وننتظر 40 ألفًا آخرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم على فنانة.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز| شاهد

شاهد.. أعاصير مرعبة تدمر مدنا أمريكية| مقاطع صادمة

تشبه السندريلا.. إطلالات مثيرة لـ منى زكى بعد تصدرها التريند.. شاهد

خليط البصل والليمون على الريق يحيمك من أمراض خطيرة

فيديو

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

تخفيضات كبيرة مع ترقب المصريين لـ الجمعة البيضاء | تغطية خاصة

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

نهاية رسالتي.. مارين الحيمر تكشف كيفية دخولها الإسلام وهكذا علقت |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ