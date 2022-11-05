كسر مفاجئ بخط مياه في شارع أحمد عرابي بالمهندسين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٣٠٠ مم بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشار بدوي، إلي أنه جاري حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحاً أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع أحمد عرابي ومتفرعاته.



وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.