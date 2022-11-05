القابضة للمياه والصرف: الاستعانة بـ45 سيارة مجهزة بالأطقم الفنية خلال قمة المناخ

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا في شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للخطة الخاصة بتأمين خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي بالمدينة خلال أعمال مؤتمر المناخ COP27.

وحضر الاجتماع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أثناء تفقده أماكن تمركزات المعدات بالمدينة، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع كافة إمكاناتها لدعم إنجاح المؤتمر والظهور بالمظهر اللائق الذى يتفق وعظمة وحضارة مصر أمام دول العالم في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر، كما تفقد موقع محطة معالجة الصرف الصحي والتي تم رفع كفاءتها لتواكب أحدث معايير السلامة البيئية.

ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، أن خطة التأمين تعتمد علي وضع ٦ نقاط لتمركز المعدات في أماكن مدروسة بعناية فائقة لإحكام التعامل مع شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة من خلال ٤٥ سيارة مجهزة بالأطقم الفنية المدربة، كما أنه تم تأمين كافة الاحتياجات المطلوبة للمحطات من شركتي مياه القاهرة والجيزة بالإضافة إلي معدات الدعم الفني.