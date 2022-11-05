عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القابضة للمياه والصرف: الاستعانة بـ45 سيارة مجهزة بالأطقم الفنية خلال قمة المناخ

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا في شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للخطة الخاصة بتأمين خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي بالمدينة خلال أعمال مؤتمر المناخ COP27.  

وحضر الاجتماع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أثناء تفقده أماكن تمركزات المعدات بالمدينة، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع كافة إمكاناتها لدعم إنجاح المؤتمر والظهور بالمظهر اللائق الذى يتفق وعظمة وحضارة مصر أمام دول العالم في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر، كما تفقد موقع محطة معالجة الصرف الصحي والتي تم رفع كفاءتها لتواكب أحدث معايير السلامة البيئية.

ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، أن خطة التأمين تعتمد علي وضع ٦ نقاط لتمركز المعدات في أماكن مدروسة بعناية فائقة لإحكام التعامل مع شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة من خلال ٤٥ سيارة مجهزة بالأطقم الفنية المدربة، كما أنه تم تأمين كافة الاحتياجات المطلوبة للمحطات من شركتي مياه القاهرة والجيزة بالإضافة إلي معدات الدعم الفني.

IMG-20221105-WA0034
IMG-20221105-WA0034
IMG-20221105-WA0036
IMG-20221105-WA0036
IMG-20221105-WA0031
IMG-20221105-WA0031
IMG-20221105-WA0032
IMG-20221105-WA0032
IMG-20221105-WA0029
IMG-20221105-WA0029
IMG-20221105-WA0030
IMG-20221105-WA0030
المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب معالجة الصرف الصحي السلامة البيئية COP27 مؤتمر المناخ COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

بالأحمر الناري.. بشرى تبهر متبعيها بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

حاجة مُلحة .. تفاصيل مشاركة رئيس وزراء باكستان بمؤتمر COP-27

موقف الثلاثي أكينولا وفتوح وعبدالغني من الإصابة في الزمالك

سحر رامي تكشف حقيقة ارتداء الحجاب واعتزال الفن.. فيديو

الهزار القاتل| طالب يكسر دماغ زميله بسبب اللعب في الشارع ..التفاصيل الكاملة

يتجاهل آلام الشعب .. هجوم حاد على بايدن بسبب خطته لشل قطاع الفحم بأمريكا

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليط البصل والليمون على الريق يحيمك من أمراض خطيرة

فستان محتشم.. أصالة تخطف الأنظار رفقة زوجها وأبنائها| شاهد

دخلت الإسلام والعالم بيتكلم عنها .. من هى عارضة الأزياء مارين الحيمر

أمريكا.. ثعبان يهاجم طبيبه البيطري ويعتصر جسده بالكامل | شاهد

فيديو

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

نهاية رسالتي.. مارين الحيمر تكشف كيفية دخولها الإسلام وهكذا علقت |فيديو جراف

بعد الحديث عن زواجها من محمود عبد العزيز.. إيناس الدغيدي تجيب بصراحة

عندي ألعاب حلوة هتعجبكم.. تفاصيل صادمة في جريمة التحرش بأطفال الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ