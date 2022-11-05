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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب تونس يستدعي نجم الزمالك

صدى البلد

تلقى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك، استدعاء رسمي للانضمام لقائمة منتخب نسور قرطاج في بطولة كأس العالم المقبلة المقرر اقامتها بقطر في الفترة من ٢٠ نوفمبر الجاري وحتى ١٨ ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب تونس في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه منتخبات فرنسا واستراليا والدنمارك.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في معسكر منتخب بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة استعدادا لبطولة كأس العالم .
واستأنف فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم  الأربعاء  الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

 

تقدم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باعتذار للجهاز الفني وإدارة النادي وإدارة الكرة في الأيام القليلة الماضية.

يأتي هذا لما بدر منه قبل مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك أن اللاعب تعهد بالالتزام خلال الفترة المقبلة وعدم إثارة أي أزمات مرة أخرى وشدد على أن  تركيزه سيكون مع الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات هو وزملائه.

وأوضح المصدر أن أزمة إمام عاشور تم إغلاقها بعد اعتذار اللاعب، وعودة الأمور لصورتها الطبيعية مرة أخرى بين اللاعب ومسؤولي الزمالك والجهاز الفني.

وكان النادي قام من قبل بمعاقبة اللاعب بسبب عدم التزامه في التدريبات وقيامه بصبغ لون شعره بعد خسارة مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

 

 

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك الدفعة الأخيرة من مقدم عقود اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد عودة بعثة الأبيض من الإمارات عقب مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضي.

وتسعى إدارة الزمالك لتوفير كافة سبل الراحة للفريق من أجل المنافسة على الدوري والكأس بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم ٢٦ نوفمبر الجاري.

 

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