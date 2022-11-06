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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حكاية تاريخية لقرية البرامون بالدقهلية.. تعرف عليها

قرية البرامون قديما
قرية البرامون قديما

تعد قرية البرامون  من قرى محافظة الدقهلية الشهيرة والتى تمتاز بالزراعة والحرف.

وقال الدكتور " ايهاب  الشربينى " فى كتابه حكايات المنصورة ان قرية البرامون من القرى المصرية القديمة والتي تعود بجذورها إلى العصر الفرعوني، أما اسمها فيتكون من مقطعين «بر» وتعني «بيت» والمعبود آمون، فيعني اسمها «بيت آمون » ورغم تشابه الاسم مع طقس البرامون القبطي لكن لا صلة بينهما.

وواصل قائلا "كان لهذه القرية دورًا تاريخيًا في حربنا ضد الصليبيين، فقد أقام الصليبيون معسكرهم بجوار البرامون أثناء قدومهم من دمياط، ولكن أهل القرية الذين تركوها قاموا باصطياد العشرات من جنود لويس وإرسال رؤوسهم لقصر الملك الصالح أيوب وكان لهم دور في تعطيل الجيش الصليبي حتى يستطيع المصريون الاستعداد للمعركة الكبرى فيما بعد.

وذكرت القرية في رواية وإسلاماه لعلى احمد باكثير، وكانت البرامون قرية واحد قسمت من مئتي عام إلى قريتين البرامون وكفر البرامون.

وأضاف  من الوزراء الذين ينتمون إلى البرامون محمود الشريف اشهر وزير للتنمية المحلية  والبرامون  هى إحدى قرى مركز المنصورة وبها عدة مدارس، كما تتميز بوجود بيت للثقافة بالقرية.
 

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محافظة الدقهلية الدقهلية الملك الصالح أيوب قرية البرامون الصليبيون للتنمية المحلية

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