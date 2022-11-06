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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتأمين مؤتمر المناخ طبيًا.. تجهيز مركز التشخيص والاتصال عن بعد بمستشفى شرم الشيخ

مستشفي شرم الشيخ
مستشفي شرم الشيخ الدولي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تجهيزات مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، استعدادًا للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ والمقرر انطلاقه غدًا بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،أن مركز التشخيص والاتصال الطبي عن بعد مجهز بكافة التجهيزات والإمكانات التكنولوجية الحديثة، لتوفير خدمة تبادل الاستشارات الطبية عن بعد بين مقدمي الخدمة الطبية، في مختلف التخصصات الطبية، وخاصة في الحالات الطبية والنادرة منها، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

وأكد أن المركز مربوط إلكترونيًا مع مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني "EHA FIELD HOSPITAL"، ومع مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، ومع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للوفود المشاركة، خاصة وقت حدوث الأزمات والطوارئ.

وتابع أن المركز يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للوفود المشاركة بالمؤتمر، كما يسهم في تيسير حصولهم على جميع أنواع الخدمة الطبية، بجانب أنه يمكن من مناظرة أكبر عدد من الحالات المرضية، خاصة وقت حدوث الأزمات والطوارئ.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة للربط الإلكتروني بين جميع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية طبية وعلاجية للوفود المشاركة بالمؤتمر، وتعزيز جودة وسلامة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.

مستشفي شرم

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اخبار شرم الشيخ تامين المؤتمر طبيا التامين قمة المناخ

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