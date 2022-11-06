مستر إكس.. كريم فهمى يهنئ شقيقه أحمد بـ عيد ميلاده | شاهد

هنأ الفنان كريم فهمى شقيقة الفنان أحمد فهمى بـ عيد ميلاده ، ونشر صورة لهما من ذكريات الطفولة ، وذلك عبر حسابة بموقع انستجرام .

وكتب كريم فهمى “ كل سنه وانت طيب يا مستر اكس و يارب نفضل في ضهر بعض طول العمر و تفضل ناجح و مكسر الدنيا اكتر و اكتر ”.

ويعقد المخرج كريم العدل جلسات عمل مع كريم فهمي ومحمد عبد الرحمن للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسل «موعد على الغداء» المقرر عرضه في دراما شهر رمضان.. المسلسل تقع أحداثه في 15 حلقة في إطار كوميدي تأليف إيهاب بليبل.

من المقرر بدء تصويره بداية شهر ديسمبر القادم بعد الاستقرار على باقي الأبطال المشاركين ويعد المسلسل عودة لمحمد عبد الرحمن للدراما بعد غياب أكثر من عامين.

وكان آخر ظهور درامي له رمضان 2020 من خلال مسلسل «اتنين فى الصندوق» وشاركه البطولة حمدي الميرغني تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.. أيضا كريم فهمي كان آخر ظهور درامي له في رمضان 2020 من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة ياسمين عبد العزيز.