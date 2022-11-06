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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

شاهيناز
شاهيناز

شاركت المطربة شاهيناز جمهورها صورة جديدة لها م وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"بفيديو جديد .

وظهرت  المطربة شاهيناز، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية بنطلون أسود وتوب اخد رسمة الأبيض فى الاسود  المجسم وهوما جعل إطلالتها مثيرة.


واطلالة اخرى بسوت تايجر و نسقت معه توب أسود.

 


 

 وتتميز المطربة شاهيناز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور   المطربة شاهيناز بعد خلعها الحجاب.


 طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبرالمنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب.

أغنية "متميزة "، كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.

يقول مقطع الأغنية: انا مش زيكوا مختلفة عنكوا   حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا عشان شايفيني انا فوق في طريقي تملي بسوق. 

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهما من كلمات الجوكر وألحان وتوزيع اسلام مونتي. 

يذكر أن أخر أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك  في مية"بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري،منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.

تحدثت النجمة شاهيناز عن العرض المسرحي ،” سمك في مية”،  وقالت :” يشرفني بوجودي وسط مجموعه من الفنانين المحترمين  الفنان سامح يسري والفنان منير مكرم واخراج هشام ابراهيم “.

وأكدت شاهيناز أن :” المسرحية تحت رعاية وزارة الثقافة  والدكتور خالد جلال والدكتور عادل عبده”.

وتابعت :” هذه تعتبر تجربتي الثانية للمسرح ولكن هذه المرة يوجد استعراض وغناء ، سيفاجئ الجمهور من الدور الذي تقدمه”.

وأضافت: ”  سعر التذكرة رمزي ويتيح لأي فئة دخول المسرحية ، وتفاجأت بعدد الحضور في اول ليلة عرض للمسرحية في جمصة ،حيث كان المسرح ممتلئ ، ونسيت تعبي اول مامسكت المايك علي المسرح”.

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