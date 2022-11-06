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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 105 أطنان من نواتج التطهير والتشوينات بنطاق المراكز والمدن والقرى|صور

صوره من الحملات
صوره من الحملات

 استمرت مديرية الري والموارد المائية بمحافظة الدقهلية في تنفيذ اعمال الخطة المتكاملة من خلال حملات مشتركة لرفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية بمراكز ومدن وقري الدقهلية حفاظا علي المظهر الحضاري والجمالي بمشاركة المعدات بقطاع الري بالتعاون مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم رفع 105 أطنان من نواتج التطهير والتشوينات بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة بمعدات قطاع الري والوحدات المحلية.. 
وأوضح المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية أن الأعمال استمرت اليوم حيث تم العمل 
في نقل وتسوية ناتج التطهيرات على الرياح التوفيقى زمام الادارة البر الأيسر بحمولة تقريبا 100 طن بمركز ميت غمر.
وكذلك نقل تشوينات وناتج تطهيرات حيث تم نقل 5 أطنان تشوينات وتطهيرات على بحر الحصص زمام هندسة ري شربين بالإدارة العامة لري غرب الدقهلية.
واكد وكيل وزارة الري بالدقهلية استمرار الاعمال لتنفيذ خطة المديرية في رفع النواتج  من علي جميع الترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.
واكد" مختار" ان من أولويات الدولة دعم ملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.
جدير بالذكر ان محافظ الدقهلية كان قد أصدر قرارا خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي الاخير بتشكيل لجنة  للإشراف علي اعمال رفع كافة نواتج تطهير الترع والمصارف داخل المدن والقري وعلي الطرق من خلال التنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لضمان عدم تراكم القمامة ومخلفات الهدم علي هذه النواتج مما يؤدي الي مشاكل بيئية وتشويه للمنظر الجمالي لهذه المدن.

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