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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. حل لغز الدوائر الخيالية في صحراء ناميبيا

الدوائر الخيالية
الدوائر الخيالية صحراء ناميبيا

ربما تكون قد صادفت صورًا مذهلة يصعب تصديقها لدوائر الجنيات الغامضة والشهيرة في صحراء ناميبيا، والتي حيرت العلماء لما يقرب من نصف قرن.

ناميبيا صحراء ساحلية في جنوب إفريقيا، تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر (1200 ميل) على طول سواحل المحيط الأطلسي لأنجولا، ناميبيا، وجنوب إفريقيا، وتمتد جنوبًا من نهر كارونجامبا في أنجولا، عبر ناميبيا وإلى نهر أوليفانتس في ويسترن كيب بجنوب إفريقيا

سبب ظاهرة الدوائر

الدوائر الخيالية في الصحراء هي في الأساس مناطق دائرية من الأرض خالية من الغطاء النباتي.

 

يتراوح قطرها من 7 إلى 49 قدمًا ، وغالبًا ما تكون محاطة بحلقة من نمو العشب. ظلت هذه الدوائرالغموض للعالم لما يقرب من نصف قرن. لكن الآن ، ادعى العلماء إحراز تقدم في إزالة الغموض عن هذه الظاهرة.

يمكن رصد الدوائر الخيالية ، التي يبلغ عددها بالملايين ، على بعد 80 إلى 140 كيلومترًا من الساحل ، في صحراء ناميبيا الساحلية. هي في الأساس فجوات دائرية في الأراضي العشبية تشكل نمطًا مميزًا عبر منظر طبيعي كبير للصحراء.

أشارت الدراسات إلى أن كلا من النمل الأبيض والتنظيم الذاتي قد يكونان وراء الدوائر المتساوية.

ومع ذلك ، أصبحت النظريات موضع تساؤل بعد رصد دوائر مماثلة في أستراليا في عام 2019. ولم يكن لهذه النظريات أي صلة بالنمل الأبيض على الإطلاق.

الآن ، قام فريق من الباحثين بقيادة جامعة جوتنجن بألمانيا بدراسة هذه الظاهرة وتعلموا أن الإجهاد المائي المزروع هو الذي يتسبب في موت الدوائر الموجودة في الأرض وأن العشب المحيط بها يعيش وينمو.

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