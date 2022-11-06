محمد عدوية يشارك والده في حفل بساقية الصاوي.. 10 نوفمبر

أعلن المطرب محمد عدوية، عن مشاركة والده الفنان أحمد عدوية، في حفله الغنائي القادم بساقية الصاوي وذلك يوم ١٠ من شهر نوفمبر الجاري.

ونشر محمد عدوية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر الحفل الذي يحمل صورة والده، وعلق قائلا: "مفاجأة حفلة ساقية الصاوي للفنان محمد عدوية.. حضور نجم الأغنية الشعبية الكبير أحمد عدوية يوم الخميس 10 نوفمبر هنستناكوا عشان نغني المولد مع بعض وأغاني تانيه كتير".

وكان طرح الفنان محمد عدوية أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "نفس الاهتمام"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

وطرح مؤخرًا أيضا أغنية احمل اسم "ههد المعبد" على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وهندسة صوتية وميكس خالد رؤوف.

وايضا اغنية "استضعفوني" عبر موقع "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.