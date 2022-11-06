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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها .. 10 صور آثارت الجدل لـ مي سليم

مي سليم
مي سليم

يصادف اليوم 6 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مي سليم، والتي أتمت عامها الـ 39.

وتحرص مي سليم على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات ، التي تكشف عن جمالها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

 

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وتفضل مي سليم، ارتداء الملابس الأنيقة والجذابة التي تكشف عن جمالها وأناقتها، واختيار دار الأزياء العالمية لارتداء ملابس أحدث موضة.

ومن الناحية الجمالية، تفضل مي سليم أن تضع المكياج بلمسات مختلفة ولكن تميل إلى اختيار الالوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تفضل مي سليم، اختيار الوان الشعر البنية الفاتحة التي تتناسب مع لون بشرتها المميز، كما تميل إلى أن تترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة. 

وإليكم صور مي سليم

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