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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري: مؤتمر المناخ ينعقد فى خضم تغيرات سياسية تركت آثارها على كافة الدول

سامح شكرى
سامح شكرى

قال السفير سامح شكرى  وزير الخارجية، إنه على الرغم من الجهود المبذولة من الدول فإن الدراسات العلمية أكدت فى تقاريرها مؤخرا أننا لا زلنا نواجه فجوات واسعة للحفاظ على التغير المناخى أو توفير التمويل اللازم لدعم الدول النامية.

ولفت إلى التغيرات المناخية فى باكستان وغيرها من الدول والتى أكدت ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول.


وأضاف " شكرى" خلال كلمته بانطلاق قمة المناخ العالمى في شرم الشيخ،  أن مؤتمر  المناخ ينعقد فى خضم تغيرات سياسية تركت آثارها على كافة دول العالم وقد كانت دعوتنا أن الانتقال تحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ والتعجيل فى تنفيذ توصيات مؤتمر باريس الأخيرة . 


وانطلقت  فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائد وزعيم ومسئول ورئيس.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.
 

سامح شكري وزير الخارجية شرم الشيخ سامح شكري وزير الخارجية التمويل باكستان

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