تصدير 5 ملايين طن خضر وفاكهة من أوروبا العام الماضي بـ2.8 مليار دولار

عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاء مع رينزو بيراتشينى خبير الأسواق الإيطالية في الخضر والفاكهة وفالنتينا بيراتشيني مديرة معارض ماك فروت للخضر والفواكه الإيطالية، لمناقشة اتجاهات الإنتاج والاستهلاك الزراعي في أوروبا وفرص مصر في زيادة الصادرات الزراعية والتعرف على حجم الانتاج من الخضر والفاكهة بإيطاليا.

وقال المهندس مصطفى النجارى رئيس اللجنة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور اللجنة وجمعية رجال الأعمال المصريين في التعرف على فرص مصر في التصدير إلي ايطاليا والأسواق الأوربية في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تغيرات سريعة في حركة التجارة وسلاسل الموردين.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك فرصة كبيرة في زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة للعديد من الأسواق الأوروبية في الأزمة العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن الكميات المصدرة العام الماضي بلغت 5 ملايين طن بقيمة 2.8 مليار دولار.

وأشار المهندس مصطفى النجاري، إلي أهمية نقل التجارب الدولية الناجحة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتوطينها في مصر، وذلك بالعمل على خلق المزيد من التعاون مع الدول المتقدمة في الزراعة ومنها إيطاليا علي مستوي تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيات الحديثة المحفزة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف من خلال برامج وتطبيقات لترشيد المياه والمبيدات خاصةً في المحاصيل والزراعات التصديرية التي تتطلب اشتراطات أوروبية ودولية صارمة في متبقيات المبيدات.

وأكد رينزو بيراتشينى خبير الأسواق الايطالية في الخضر والفاكهة، أن الاسواق الأوروبية مع بداية أزمة كورونا شهدت تغيرات جذرية علي خريطة الصادرات والإنتاج الزراعي وخاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن اسبانيا أصبحت الأولي في التصدير والإنتاج للخضر بصادراتها 13 مليار دولار مقارنة بإيطاليا بقيمة 5 مليار يورو صادرات ثابتة، وذلك نتيجة لمشكلة محدودية المساحة في إيطاليا وتنافسية إسبانيا في العمالة الرخيصة والمساحة الأكبر.

وأوضح أن تكلفة الانتاج تختلف كليا علي مستوي الحدود الجغرافية للدولة نفسها وتحددها أشعة الشمس وتكلفة الطاقة الأقل وهو ما يفسر توجه جميع الزراعات في الدول إلي المناطق الشمالية ذات الانتاج الأكبر حيث تمثل الطاقة عنصر أساسي في الانتاجية وتعظيم العائد .

وأشار الخبير الايطالي، إلي أهمية أن تقوم الدول بإعادة النظر في كافة عناصر الانتاج الزراعي مع التنوع في الأصناف، مشيراً أن هولندا تطورت في التفاح علي حساب ايطاليا بسبب تنوع الأصناف ذات الانتاجية العالية.

وأكد الخبير الايطالي أن فرصة مصر كبيرة في التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة علي الخضر والفاكهة حيث أن التوجه الاستهلاكي العالمي للدول حاليا قائم على البراندات للأغذية المصنعة ذات القيمة المضافة وخاصةً أن التجارة الإلكترونية نشطة واستحوذت خلال عام علي نسبة كبيرة في السوق الايطالي وعلى مستوي اسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الاسواق الأوروبية تشهد حركة استيراد كبيرة من الفاكهة وخاصةً الموز والافوكادو والمانجو وتمثل فرص تصديرية لمصر في الوقت الحالي.

من جانبها أشارت فالنتينا بيراتشيني مديرة معارض ماك فروت للخضر والفواكه الإيطالي، إلي أهمية المشاركة المصرية في معارض ماك فروت والمتخصصه في الخضر والفاكهة وأثرها في تعظيم قيمة الصادرات، لافتة إلى توقيعها بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين بهدف اتاحة المشاركة المصرية في الدورة الاربعين للمعرض والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلي 5 مايو المقبل.

وأوضحت أن المعرض علي مدار العامين الماضيين يركز على دول القارة الافريقية لوجود فرص جيدة لديها بالتواجد بين 800 عارض حيث يعد الأشهر في العالم ويعقد سنويا في مناطق عديدة في ايطاليا وأظهر نتائج سريعة تسهم في تطوير زراعة الفاكهة والحاصلات الزراعية.

وأضافت أن الشركة المنظمة تقوم علي بناء العلاقات الجيدة مع الكثير من الدول والعمل على استفادة الشركات في افريقيا من المعرض من خلال التوعية بأهميته فى مساعد الشركات العارضة في تنظيم لقاءات ثنائية ونقل التجارب والتكامل بين جميع الأطراف المشاركين حيث يشمل علي جميع الصناعات ومستلزمات الانتاج الزراعي من الشركات المنتجة وشركات التعبئة والتغليف والشركات المتخصصة في الماكينات والآلات الزراعية وغيرها.