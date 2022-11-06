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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سامح شكرى يتسلم رئاسة قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ| شاهد

صدى البلد

شهدت جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27،  مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

وقدم وزير الخارجية سامح شكري، الشكر، والعرفان على الثقة في مصر لاستقبالها مؤتمر المناخ " كوب 27 " ، موضحا: " الحدث الأهم والأكبر .. وأشكركم على انتخابكم لي لتولي مسؤولية رئاسة المؤتمر".

 

وتابع " شكري " ، خلال كلمته بمؤتمر المناخ " كوب 27 " ،  أن مصر لن تدخر أي جهد، وستعمل على توفير كافة الظروف التي تتيح لكافة المشاركين المساهمة في إنجاح هذ الحدث.

 

وأردف " شكري " ، أن مصر تسعى لضمان خروج مؤتمر المناخ بنتائج تتطلع لها كافة الدول ، مقدما الشكر للمملكة المتحدة على رئاستها ودعمها لـ كوب 26 ". 
 

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