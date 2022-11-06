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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شكرى يدعو للإستمرار فى نظر استعراض الفقرة الفرعية الخاصة ببنود مؤتمر باريس

سامح شكرى
سامح شكرى

دعا السفير سامح شكرى وزير الخارجية ، رئيس مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين بشرم الشيخ، المشاركون في قمة المناخ، إلى الاستمرار فى النظر فى استعراض الفقرة الفرعية بالبنود المتعلقة بمؤتمر باريس ، بما يخص  مرفق البيئة العالمى حول الاشادات واتخاذ كل ما يتعلق بصندوق التكيف ونتائج التقارير الخاصة فى الفقرة السابعة .

واقترح "  شكرى "، خلال كلمته بانطلاق قمة المناخ العالمى ، النظر فى مقترح تقرير البرنامج الخاص فى إطار الحوار الوزارى الخاص ب البند و و ترتيبات التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار فان الاجتماع مدعو لبدء النظر فى هذا الموضوع والبنود الفرعية والتى ستتم فى إطار الفريق .

وانطلقت  فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ بعد قليل بمدينة شرم الشيخ op276، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائد وزعيم ومسئول ورئيس.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.


 

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