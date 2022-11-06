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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة إبراهيم: فلست بسبب عمليات التجميل

صدى البلد

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن تفاصيل خضوعها لعمليات تجميل ونحت الجسم في عام 2017، وقالت: عملت عملية شفط عام 2014 وتعرضت لأزمة عام 2016 ومن ثم عملت نحت عام 2017، وكنت قاعدة فاضية مبعملش حاجة فقولت أظبط الدنيا.
 

وأضافت غادة إبراهيم خلال استضافتها ببرنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، على شاشة قناة “القاهرة اليوم”: كنت زمان بلعب سكواش وكنت أنحف من دلوقتي، أنا حاليًا 66 كيلو، ولازم أنزل 6 كيلو، وأنا لما بكتئب باكل كتير، عكس كل البشر.
 

وتابعت غادة: بدخل بقى المطبخ عشان أنا إسكندرانية، وبعمل طاجن في الفرن وسمك سي فود وجدتي مغربية فبعرف أعمل كسكسي بالحوت وباستيلا وفي الشتا بعمل شورية حريرا، أنا لما بكتئب بدخل المطبخ أفنن وأكل.
 

وأردفت : الدكاترة والعمليات أخدوا كل فلوسي، لأني بختار دكاترة ومستشفيات نضيفة، وأنا موسوسة بطبعي عشان برج العقرب، فبدفع كتير.

غادة ابراهيم الفنانة غادة إبراهيم الإعلامية مروة صبرى قعدة ستات مروة صبري

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