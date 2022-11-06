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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الموريتاني يغادر متوجها إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

صدى البلد

 غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط، اليوم /الأحد/، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في أعمال مؤتمر الدول الأطراف لافاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27).
وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان - أن الرئيس الغزواني يرافقه وفد يضم السيدة الأولى مريم بنت الداه، ومدير ديوان الرئاسة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزراء الخارجية والبيئة والمعادن والنفط والطاقة.
وأشار البيان إلى أنه كان في وداع الرئيس الموريتاني بمطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" كل من: رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال مسعود، وعدد من أعضاء الحكومة والمستشارين الرئاسيين، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.
وكانت قد انطلقت، في وقت سابق اليوم، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP27) بشرم الشيخ، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

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