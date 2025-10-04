قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظة الجيزة: ضبط 42 طنًّا من اللحوم والدواجن الفاسدة خلال 3 أسابيع

أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الأجهزة المعنية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين وحمايتهم من السلع الفاسدة.

وكشف تقرير مديرية الطب البيطري الذي تلقاه المحافظ عن الفترة الماضية والتي امتدت لثلاثة أسابيع عن ضبط 42 طنًّا من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير 32 محضرًا.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين بما يحافظ على سلامتهم العامة.

وفي مجال إدارة المجازر، أوضح التقرير أنه تم ذبح 15,399 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، إلى جانب ذبح 1,001,456 طائر دواجن، وذلك لضمان توفير لحوم حمراء وبيضاء آمنة ووصولها إلى الأسواق بجودة عالية.

أما في مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة فقد تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات شملت إجراء اختبارات بروسيلا لعدد 5,190 رأس ماشية، واختبارات درن لعدد 4,702 رأس ماشية، وتحصين 839 رأس ماشية بلقاحات البروسيلا العترة 19 ولقاح ريف 1، بالإضافة إلى تعقيم وتحصين 577 كلبًا ضالًّا من خلال فرق المديرية وبالتعاون مع المجتمع المدني.

وفي إطار جهود الطب الوقائي، تم تحصين 200,274 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية (سات 1) منذ انطلاق الحملة القومية الطارئة يوم 16 أغسطس 2025، فضلًا عن تحصين 150 رأس ماشية ضد مرض جدري الضأن، و250 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي.
 

وأولت مديرية الطب البيطري اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد، حيث تم عقد 64 ندوة إرشادية للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 1,379 رأس ماشية، في إطار رفع الوعي بين المربين والمزارعين بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات.

وفيما يخص القوافل البيطرية العلاجية المجانية، تم تنظيم عدد من القوافل بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث في مراكز وقُرى (كرداسة – المنوات – شبرامنت)، وأسفرت عن علاج 8,386 حالة ماشية. كما تم التعاون مع مستشفى برك الخيري للخيول لعقد ندوات متخصصة وتجريع وعلاج 397 من الإبل والجمال بنطاق نزلة السمان بالمنطقة الأثرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لخدمة وحماية صحة المواطنين وضبط أي سلع غير صالحة بالأسواق.

لحوم فاسدة اخبار المحافظات اخبار الجيزة

