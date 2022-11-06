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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حلق أحمد مالك.. خناقة مايان السيد وياسمين عز.. فيديو بالخطأ لـ عمر كمال وندى الكامل.. غادة إبراهيم تقطع شرينها

عمر كمال وندى الكامل
عمر كمال وندى الكامل

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، و نستعرضها من خلال السطور التالية..

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي
أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع بعد خلافها مع الفنانة مايان السيد حيث دخلا الطرفين فى حالة من التراشق بسبب تصريحات مايان السيد، ودخول ياسمين عز فى مثل هذه المشاحنات لم يكن الأول من نوعه حيث أثارت من قبل حالة من الجدل بسبب تصريحاتها التى يراها البعض غير متماشية مع المجتمع حاليا.

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد
فوجىء جمهور الفنان عمر كمال صباح اليوم، بنشره لفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك، وعلق عليه قائلا: “بحبه طبعا”.

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

بعد حيازة الماريجوانا.. وفاة فنان أمريكي شهير فى ظروف غامضة
عثرت شرطة لوس أنجلوس على جثمان مطرب الراب العالمى آرون كارتر متوفيا بمنزله وتحديد داخل الحمام.

وكشفت شرطة لوس أنجلوس عن أن آرون كارتر وجد ملقيا على الأرض بمنزله وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسباب الواقعة أو ما إذا كان هناك شبهة جنائية ام لا.

أحمد مالك يثير الجدل بارتداء "حلق" في أحدث ظهور.. صور
شارك الفنان أحمد مالك مجموعة من الصور عبر خاصية ستورى على حسابه بتطبيق انستجرام، وظهر أحمد مالك وهو يرتدى حلق.

عن حياة محمد علي كلاي.. طرح برومو فيلم My Father Muhammad Ali
طرحت الشركة المنتجة لفيلم السيرة الذاتية محمد على كلاى والذى يحمل اسم My Father Muhammad Ali، البرومو الرسمي وذلك تمهيدا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويكشف الفيلم بعض التفاصيل الحيايتة عن محمد على كلاي، كما يتطرق إلى حياته العملية ومسيرته الرياضية الهائلة، والعمل من إخراج تشاد آي فيردى.

قطعت شراييني.. غادة إبراهيم: حاولت إنهاء حياتي بعد وفاة والدي
سردت الفنانة غادة إبراهيم، تفاصيل معاناتها بعد وفاة والدها حيث كانت متعلقةً به نفسيًا، وقالت: “مقدرتش بعد وفاة بابا وكنت عايزة أمشي وأهرب من البيت ووافقت بأول جوازة، وكنت عايشة مع أخويا وأختي وعندي أخوات من بابا؛ لأنه كان متجوز 3”.

الاعلامية ياسمين عز الفنان عمر كمال مطرب الراب العالمى آرون كارتر الفنان احمد مالك محمد علي كلاي الفنانة غادة إبراهيم Arts Entertainment

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