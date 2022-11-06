قطعت شراييني.. غادة إبراهيم: حاولت إنهاء حياتي بعد وفاة والدي

سردت الفنانة غادة إبراهيم، تفاصيل معاناتها بعد وفاة والدها حيث كانت متعلقةً به نفسيًا، وقالت: “مقدرتش بعد وفاة بابا وكنت عايزة أمشي وأهرب من البيت ووافقت بأول جوازة، وكنت عايشة مع أخويا وأختي وعندي أخوات من بابا؛ لأنه كان متجوز 3”.

وتابعت غادة إبراهيم خلال استضافتها ببرنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة قناة “القاهرة اليوم”: “قطعت شراييني بعد وفاة والدي ومقدرتش، وابن عمي جري بيا على المستشفى، ده كفر ومش حاجة حلوة، بس أنا كنت صغيرة مش فاهمة وهانت عليّا نفسي”.

وأضافت غادة: “ماما حاجة جدًا ومامتها كانت تركية، وكانت مدلعاني بس مش زي بابا، أنا كنت في حضن بابا ودلع وسفر وكل طلباتي أوامر، لكن ماما مش بتبين حنيتها وحنانها داخلي”.

وأردفت: “أول عربية ألماني كانت جيبهالي ماما وأنا في ثانوي وكانت طلب خاص ومدلعاني بس مش زي بابا، وأنا مقدرتش وكنت عايزة أهرب”.