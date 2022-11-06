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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضاق ذرعا.. الرئيس البولندي: وارسو لن تقدم تنازلات آخري للمفوضية الأوروبية

الرئيس البولندي
الرئيس البولندي

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن وارسو لم تعد تنوي تقديم تنازلات للمفوضية الأوروبية بشأن مسألة الإصلاحات القضائية.

وأشار دودا إلى أن السلطات البولندية، لن تتخذ بعد الآن خطوات استجابة لمقترحات المفوضية الأوروبية، مضيفا، "لن أتخذ أي خطوات للرد بعد الآن على المقترحات من هذا الجانب، وبقدر ما أعلم، فقد استوفينا جميع الشروط لتلقي الأموال، تمت الموافقة على خطتنا للإنفاق، نحن ننتظر سداد المستحقات".

وفي أوائل يونيو، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة لاستعادة اقتصاد بولندا، المتضررة من جائحة فيروس كورونا، بمبلغ إجمالي يزيد عن 35 مليار يورو.

وفي غضون ذلك، طلبت المفوضية الأوروبية من بولندا مواصلة الإصلاحات القضائية من أجل الوصول إلى هذه الأموال، وأكد دودا أن بولندا تنتظر المدفوعات اللازمة.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب القانون والعدالة في بولندا كرزيستوف سوبوليفسكي، إنه إذا لم تتلق بولندا الأموال، فإن وارسو ستقاضي بروكسل وتعترض على مبادرات الاتحاد الأوروبي وتشكل تحالفا لإقالة أورسولا فون دير لاين.

الرئيس البولندي اندريه دودا وارسو المفوضية الأوروبية بولندا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي أورسولا فون

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