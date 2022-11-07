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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 :عرض زواج

برج العذراء
برج العذراء

تشير توقعات برج العذراء اليوم، يُنصح بإيلاء بعض الاهتمام لمسيرتك المهنية، أنت لا تحصل على نتيجة جيدة من تلك الجبهة.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية لقد وصلت أنت وشريكك إلى مرحلة معينة حيث تكونان متأكدين من بعضكما البعض، أنت تشارك الصمت المريح، هذا الشخص لديه إمكانية أن يكون في مستقبلك، إذا رأى كلاكما مستقبلًا معًا ، فقد حان الوقت للانفتاح عليه، ادعُ أصدقائك المقربين وأفراد أسرتك لتناول العشاء وقدم إعلانًا بهيجًا.

توقعات برج العذراء مهنيا

إذا كانت بيئة عملك تمنحك أجواءً سامة فربما حان الوقت للتفكير مرتين، إن كونك في موقف مستنزف لا يفيدك هو ضار بالصحة العقلية، ابدأ محادثة صحية مع شخص بالغ.

توقعات برج العذراء صحيا

لا تشعر بالضعف والضعف ولكنك لا تشعر بأنك لائق أيضًا، حان الوقت لطلب تلك الدمبل التي كانت تستريح على عربة التسوق الخاصة بك، جسمك بحاجة إلى بعض الحركة.

توقعات برج العذراء عاطفيا

أنت متأكد من شريكك اليوم، هناك احتمالات لعرض الزواج، يمكنك أخيرًا رؤية صورة لبناء عائلة خاصة بك باستخدام هذه العائلة المميزة.

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة

سوف تشارك الأخبار السارة اليوم مع عائلتك أو العكس، سيجعل البيئة حيوية ومثيرة. 

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