أسيست وهدف.. تريزيجيه يقود طرابزون للتقدم بثنائية على قونيا سبور بالشوط الأول

تقدم فريق طرابزون سبور على نظيره قونيا سبور، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري التركي.

وجاء الهدف الأول لفريق طرابزون سبور في الدقيقة 14 عن طريق باكسيتاس من ركلة جزاء تحصل عليها تريزيجيه، ثم سجل تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء أيضا.

وسجل مام ديوف، الهدف الوحيد لصالح قونيا سبور في الدقيقة 45+8.

وارتفع رصيد تريزيجيه مع فريقه طرابزون سبور إلى 4 أهداف في الدوري التركي حتى الآن.

ويحتل فريق طرابزون سبور، المركز الثالث برصيد 23 نقطة، من جدول ترتيب الدوري التركي حتى الآن، بينما يأتي فريق قونيا سبور في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.