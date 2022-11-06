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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: أوروبا خسرت أمام الدولار.. والأمريكيون لا يشعرون بقوته

صدى البلد

قالت الدكتورة ليال منصور أستاذة الاقتصاد النقدي، إن أكثر من 50% من احتياطي العملات العالمية بالدولار، وبالتالي فإن أي تأثير في الدولار؛ يؤثر على العالم كله، بخاصة الدول النامية.

وأضافت في مداخلة عبر سكايب مع برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية": "كل الدول تأثرت اقتصاديا مؤخرا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، بينما غيرت أمريكا الفوائد بشكل متسارع، لتواجه التضخم، في حين كانت أوروبا بطيئة في رفع الفائدة، بالتالي استفاد الدولار في جذب المزيد من الاستثمارات، وسيستمر رفع الفائدة ما دام التضخم فوق المستوى المسموح به وهو 2%".

وأوضحت أن الدولار أصبح الملاذ الآمن للاستثمارات الكبيرة والادخارات؛ بسبب قوته التي ترتبت على رفع الفائدة، حتى أنه سحب الأموال من أوروبا، رغم أن الأمريكيين لا يشعرون بقوة الدولار كما تشعر به بقية دول العالم، فالدولار يتحكم في البورصة، والأسواق المالية المفتوحة، بينما الدول النامية تستورد من الخارج احتياجاتها الأساسية بالدولار؛ ما يتسبب في ارتفاع العبء عليها، واستهلاك الاحتياطي النقدي لديها من الدولار".

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