مراسل «القاهرةالأخبارية»: الأمريكيون لايهتمون بالتغيرات الاقتصادية

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المواطن الأمريكي لايهتم بالتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم، حتى أنه يمكن أن لا يعبأ كثيرا بما قد يحدث خارج ولايته التي يعيش بها، موضحا أن قوة الدولار قوة خارجية وليست داخلية، وذلك يعني أن من هو خارج الولايات المتحدة قد يتأثر بشكل كبير بالتغير في سعر الدولار، وذلك خلال حديثه في برنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية رامي جبر، أن المواطن الأمريكي يشعر بالتغير في سعر الدولار حينما يسافر لدول أوروبا أو إحدى دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدولار أصبح يساوي اليورو وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل، كما أن المواطن الذي يعيش خارج الولايات المتحدة إذا أراد السفر إليها قد يجد أن العملة المحلية التابعة له لا تساعده على شراء متطلباته الأساسية خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة، وذلك بسبب ارتفع سعر الدولار الذي يساوي الحنية الإسترليني واليورو في التكلفة.

المواطن الأمريكي

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن المواطن الأمريكي لا يعرف بتلك التغيرات إلا عندما يقوم باستبدال عملته بعملات أخرى، موضحًَا أن السياحة تعتبر من أهم المصادر التي تساعد على زيادة قوة اقتصاد الولايات المتحدة داخل الولايات الرئيسة والأماكن السياحية المختلفة.

