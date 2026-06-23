قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود خفض التصعيد في المنطقة
داخل يتمخطر .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
أمين الإفتاء يوضح ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها: تكون في صحبة النبي
تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع
ادعوله بالشفاء.. أحمد حسام ميدو يتعرض لـ جلطة بالمخ وهذه أهم أعراض مرضه
الشيخ خالد الجندي: لو بتصحى تشاهد كأس العالم يبقى تقدر تصحى للفجر
أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر
خطة دولية طارئة لإخراج 11 ألف بحّار من الخليج بعد إغلاق هرمز.. وضمانات أمنية لعبور السفن
جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو
فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص
تطرح رؤية جديدة.. إيطاليا: دعم الجيش اللبناني وترسيخ سلطة الدولة في صدارة الأولويات
من قلقه على ابنه | منشور مثير لـ خالد الغندور عن إصابة ميدو بالجلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق أعمال المنتدى العربي الثالث للقادة البريديين بالمغرب

انطلاق أعمال المنتدى العربي الثالث للقادة البريديين بالمغرب
انطلاق أعمال المنتدى العربي الثالث للقادة البريديين بالمغرب
أ ش أ

انطلقت أعمال الدورة الثالثة لمنتدى القادة البريديين للمنطقة العربية، ، اليوم الثلاثاء بالرباط، الذي تنظمه مجموعة بريد المغرب بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي.

ويشهد هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين، تحت شعار "تحويل سلاسل الإمدادات البريدية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية"، بحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البريدي في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وأكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن هذا اللقاء يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى وتحديد أولويات العمل المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، من أجل بناء منظومة بريدية ولوجستيكية عربية أكثر تكاملا ونجاعة وقادرة على مواكبة التحولات الدولية.

واستعرض المسؤل المغربي مختلف التحديات التي يواجهها قطاع البريد في المنطقة العربية، وفي مقدمتها التحولات المتسارعة في أنماط التجارة والاستهلاك، والارتفاع المتزايد للتجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية العابرة للحدود، مشددا على أهمية تطوير بنى تحتية ذكية ومترابطة، واعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة وخدمات رقمية متقدمة.

من جهته، أوضح المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، أن المؤسسات البريدية في العالم العربي مدعوة إلى مواجهة عدة تحديات، من بينها تحديث الشبكات اللوجستية، وتطوير البنيات التحتية الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات البريدية، وتطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين في قطاعات النقل والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، من شأنه النهوض بهذا القطاع في المنطقة العربية، مبرزا أن المغرب جعل من التحول الرقمي والاندماج الاقتصادي رافعتين أساسيتين للتنمية الشاملة.

من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، ماساهيكو ميتوكي، خلال مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي، أن التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرقمية وتطور توقعات المستهلكين أعادت تشكيل التجارة العالمية بوتيرة غير مسبوقة.

وأضاف أن مستقبل القطاع البريدي سيتحدد من خلال الابتكار والتشغيل البيني الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا التزام الاتحاد البريدي العالمي بدعم المنطقة العربية في هذه العملية التحولية.

ويبحث المشاركون في المنتدى عددا من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل القطاع، خاصة تحديث سلاسل الإمداد والشبكات البريدية، وإدماج التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين الأداء وجودة الخدمات، إضافة إلى تطوير الشراكات بين الفاعلين في منظومات النقل والتجارة الرقمية.

كما يناقش المشاركون آليات دعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتيسير وصول الشركات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير حلول "الكيلومتر الأخير"، إضافة إلى استكشاف سبل تمويل مشروعات التحديث والتحول الرقمي بما يعزز تنافسية القطاع البريدي العربي وقدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ومن المنتظر أن تختتم أشغال المنتدى باعتماد مجموعة من التوصيات العملية وخارطة طريق للتعاون خلال الفترة 2026-2027، بما يسهم في تطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز التكامل اللوجستيكي الإقليمي، وبناء منظومة بريدية عربية أكثر مرونة وابتكارا واستعدادا لمتطلبات المستقبل.

منتدى القادة البريديين الرباط الاتحاد البريدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

السكر

موجود في كل بيت .. خضار شهير يضبط السكر ويقوي المناعة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل العطش المستمر في الصيف طبيعي؟.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

احمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه بعد موجة انتقادات واسعة لإطلالته الأخيرة

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

المزيد