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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن 9 مناطق بمدينة نجع حمادى .. غدا

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا ، فى بيانا لها اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائى، عن ٩ مناطق بنطاق المدينة صباح غداً الاثنين الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٢.

أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحاً و يستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً، لإجراء أعمال صيانة.

 

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و أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار الكهربائى عنها تشمل" منطقة شارع بورسعيد- منطقة خلف المخابز- منطقة مدرسة التجارة- منطقة الاصلاح الزراعى".

و أضاف البيان، كما تشمل مناطق" منطقة شارع التحرير- منطقة الشبان المسلمين- منطقة السلخانة- منطقة مطحن ناصر- منطقة الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة"ورش المجلس"".

و طالبت الوحدة المحلية، المواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى.

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