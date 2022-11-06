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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برونو سافيو يستمتع بالأجواء الأسرية في حضور زوجته وابنه.. شاهد

صدى البلد

شاركت لويزا زوجة بورنو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد، صورًا جديدة في أجواء عائلية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر برونو سافيو رفقة زوجته وابنه مستمتعين بعطلتهم، وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

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علي جانب آخر قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلغاء ودية الفريق التي كان مقرر إقامتها غدا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كولر يقرر إلغاء ودية الأهلي غدا.. ويطلب من عبدالحفيظ تجهيز وديتين بعد انتهاء الراحة”.

الأهلى بورنو سافيو لاعب النادي الاهلي الجديد مارسيل كولر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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