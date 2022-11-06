زيلينسكي: الوضع صعب للغاية.. و4.5 مليون شخص بدون كهرباء

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن أكثر من 4.5 مليون شخص لا يزالون بدون كهرباء في أوكرانيا، العدد الأكبر منهم في العاصمة كييف، حيث نشأت أصعب حالة مع الكهرباء.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو عبر “تلجرام”: "حتى هذا المساء، يستمر انقطاع التيار الكهربائي في كييف وست مناطق. هناك أكثر من 4.5 مليون مستهلك بدون كهرباء. والأهم من ذلك كله الآن منطقة كييف، إنه أمر صعب للغاية".

وأوضح أن السلطات تستعد لأية سيناريوهات لتطور الوضع في قطاع الطاقة.

وأضاف زيلينسكي: "خلال الأسبوع، عقدت عدة اجتماعات خاصة مع المسؤولين وممثلي شركات الطاقة والإدارات الإقليمية بشأن الخيارات الممكنة للوضع في قطاع الطاقة. ندرس كل سيناريو بالتفصيل ونعد الإجراءات المناسبة".

وقدمت كييف وسبع مناطق في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، جداول زمنية لانقطاع التيار الكهربائي كل ساعة.

في المساء، قال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، إن الوضع مع إمدادات الكهرباء للمستهلكين في كييف لا يزال صعبًا.