ليس إمام عاشور | الزمالك يستقر على تعديل عقد موهبة الفريق

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك استقر على تعديل وتمديد عقد يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" ترى إدارة الزمالك أن اللاعب يستحق زيادة المقابل المادي في عقده خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق مؤخراً وأصبح من العناصر التي يعتمد عليها البرتغالي جوسفالدو فيريرا".

والجدير بالذكر أن الزمالك قام خلال الفترة الماضية بعديل وتمديد عقود الثنائي حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" بعدما أصبحا من العناصر الأساسية للفريق الأبيض.